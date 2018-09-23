Боярский сделал свой прогноз на матч между «Зенитом» и «Локомотивом»

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Известный артист и футбольный болельщик Михаил Боярский сделал свой прогноз на матч восьмого тура чемпионата России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», сообщает Sport24.

«Полагаю, что «Зенит» должен выиграть. Нам необходимы три очка для того, чтобы выйти вперед в чемпионской гонке. «Зенит» потерял много сил, играя в Лиге Европы, видно было как Далер Кузяев еле ноги волочил. Анюков доказывает свою состоятельность, несмотря на возраст, он играет лучше остальных.

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Еще очень хорошо Маркизио себя показал, полезен, хорошо видел поле, отдавал хорошие передачи, а Лунев всегда в порядке. Я понимаю, что и «Локомотиву» тоже нужно выигрывать. Что касается счета, то надеюсь, что «Зенит» выиграет с минимальным счетом 1:0 или 2:0», — сказал Боярский.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 23 сентября в 16:30 по московскому времени. «Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее бывший вратарь сборной России поставил на «Зенит» в матче с «Локомотивом».