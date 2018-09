Шведский биатлонист получает письма с угрозами от русских

Олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане в эстафете шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон получил анонимное сообщение о том, что ему угрожает смертельная опасность, сообщает «Советский спорт».

Норвежский журналист издания NRK Ханс Хенрик Локен опубликовал на своей странице в твиттере фотографии электронных писем, которые якобы получил шведский биатлонист.

«Русские послали людей убить вас», — говорится в первом анонимном письме, полученном 18 сентября.

Затем 19 сентября Самуэльссон получил второе послание, в котором говорилось: «Я писал вам вчера, и это серьезное дело для русских. Если вы ничего с этим не сделаете, то это ваше решение».

Напомним, Себастиан резко выступал против восстановления в правах Российского антидопингового агентства и призывал других биатлонистов поддержать его.

Her er drapstrusselen mot OL-vinnar Sebastian Samuelsson. Sebbe er ei viktig utøvarstemme som no blir pressa til å tie. Honnør til skiskytingas engasjerte svenske for å kjempe ein tøff kamp på sida av jobben som utøvar. #nrksport #svtsport @biathlonworld @SebbeSamuelsson pic.twitter.com/r8F9hGOQD0