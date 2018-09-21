Теннисистка Александрова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос»
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года, латвийкой Еленой Остапенко в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в южнокорейском Сеуле, сообщает «Советский спорт».
Встреча продолжалась один час и десять минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 23-летней российской теннисистки.
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В четвертьфинале турнира Александрова сыграет с представительницей Тайваня Се Шувэй.
Ранее стало известно, что российская пара Карен Хачанов и Евгений Донской вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.
Теннис. Сеул. 2-й круг
Екатерина Алесксандрова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:3, 6:2