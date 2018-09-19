Боец и депутат Монсон признался в разногласиях с Путиным

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Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, ставший гражданином России и избранный депутатом городской думы Красногорска, рассказал о своем недоверии к партии «Единая Россия» и разногласиях с президентом страны Владимиром Путиным, передает «Советский спорт».

В интервью британской The Times Монсон рассказал о своих политических взглядах.

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Боец признался, что несмотря на то, что избирался от партии «Единая Россия», он не поддерживает ее взгляды. Монсон сказал, что считает себя независимым депутатом.

Кроме того Монсон заявил, что не согласен с Владимиром Путиным по многим вопросам. При этом источник отметил, что депутат поддерживает ДНР и ЛНР, а также российскую военную кампанию в Сирии.

Спортсмен добавил, что его сильно раздражает, когда его называют «полезным дураком». По его словам, он прекрасно осознает, что Кремль его «использует», но это не помешает Монсону говорить все, что он думает.

Ранее Монсон выразил желание стать депутатом Государственной Думы.