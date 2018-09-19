Теннисистка Родина вышла в 1/4 турнира в Сеуле
Российская теннисистка Евгения Родина вышла в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в южнокорейском Сеуле, сообщает «Советский спорт».
В матче второго круга Родина взяла верх над бельгийкой Кирстен Флипкенс в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 7:5. Поединок продолжался два часа 21 минуту.
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За место в полуфинале россиянка сыграет с победительницей пары Кики Бертенс (Нидерланды) — Луксика Кумкхум (Таиланд).
Ранее в первом круге турнира в Санкт-Петербурге уступил россиянин Евгений Донской.
Теннис. Ctek. 2-й круг
Евгения Родина (Россия) — Кирстен Флипкенс (Испания) — 6:4, 4:6, 7:5