В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи у поля

Французский «Кан» создал для болельщиков необычные места на стадионе, сообщает «Советский спорт».

За матчем 5-го тура Лиги 1 «Кан» — «Лион» несколько фанатов наблюдали из джакузи у поля с шампанским в руках. Во втором тайме в джакузи отправились два других болельщика.

Реклама

Фото размещено в твиттере @GFFN.

Такая возможность представилась благодаря тому, что «Кан» в рамках партнерства с одним из центров талассотерапии провел в соцсетях конкурс, в рамках которого и разыграл билеты на места в джакузи.

Ранее сообщалось, что 70-летний болельщик «Монако» не попал на стадион из-за футболки сборной Франции.

There are two people in a hot tub pitch-side in Caen this afternoon, who host Lyon in Ligue 1. Don't ask why. pic.twitter.com/ok499XJmF6