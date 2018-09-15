Футболистов сборной Аргентины поймали на контрабанде
Игроков сборной Аргентины по футболу поймали на контрабанде, сообщает «Советский спорт».
Как информирует AS, из США, где аргентинская команда провела товарищеские матчи, игроки привезли игрушки, а также электронику и музыкальные инструменты. На родине таможенники обнаружили и конфисковали незадекларированных товаров на сумму почти в €20 тыс.
Реклама
Отмечается, что дело было передано в подразделение прокуратуры, занимающееся экономическими преступлениями.
Ранее сообщалось, что брат Пауло Дибалы раскритиковал тренерский штаб сборной Аргентины.