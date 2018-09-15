Футболистов сборной Аргентины поймали на контрабанде

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Игроков сборной Аргентины по футболу поймали на контрабанде, сообщает «Советский спорт».

Как информирует AS, из США, где аргентинская команда провела товарищеские матчи, игроки привезли игрушки, а также электронику и музыкальные инструменты. На родине таможенники обнаружили и конфисковали незадекларированных товаров на сумму почти в €20 тыс.

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Отмечается, что дело было передано в подразделение прокуратуры, занимающееся экономическими преступлениями.

Ранее сообщалось, что брат Пауло Дибалы раскритиковал тренерский штаб сборной Аргентины.