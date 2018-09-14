Ефимовой предлагали миллион рублей за ужиной и назвали «пельмениной»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/941/11666941/RIAN_3186026.HR.ru-pic905-895x505-93069.jpg">

Пятикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова призналась, что однажды ей поступило предложение о свидании за один миллион рублей, сообщает «Советский спорт».

«Мне предлагали такое в России. Один миллион рублей за ужин. И эти деньги можно отдать на благотворительность. Я не пошла. Времени не было. Ну и страшно. Хотя мне обещали, что там даже охрана будет. Но это меня и пугает!» — отметила Юлия.

Реклама

Кроме того, спортсменка рассказала и о самом забавном эпитете, которым ее одарил один из поклонников.

«Парни чаще боятся. Или думают: «Вот, звезда, не ответит, даже не буду пробовать». Но помню, как-то давно мне написали в инстаграме и назвали меня «пельмениной».

Оказалось, что он был дома один. И для него это было самое вкусное и желанное блюдо», — призналась чемпионка.

Ранее Ефимова назвала США «своим домом».