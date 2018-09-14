Ефимовой предлагали миллион рублей за ужиной и назвали «пельмениной»
Пятикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова призналась, что однажды ей поступило предложение о свидании за один миллион рублей, сообщает «Советский спорт».
«Мне предлагали такое в России. Один миллион рублей за ужин. И эти деньги можно отдать на благотворительность. Я не пошла. Времени не было. Ну и страшно. Хотя мне обещали, что там даже охрана будет. Но это меня и пугает!» — отметила Юлия.
Кроме того, спортсменка рассказала и о самом забавном эпитете, которым ее одарил один из поклонников.
«Парни чаще боятся. Или думают: «Вот, звезда, не ответит, даже не буду пробовать». Но помню, как-то давно мне написали в инстаграме и назвали меня «пельмениной».
Оказалось, что он был дома один. И для него это было самое вкусное и желанное блюдо», — призналась чемпионка.
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