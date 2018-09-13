«Рубин» признан самым честным клубом РПЛ
Российская премьер-лига объявила первого в сезоне-2018/19 лауреата премии «Лига FairPlay». Им стал казанский «Рубин», сообщает Sport24.
Как сообщается на сайте РПЛ, казанский клуб продемонстрировал высочайшие показатели по системе FairPlay среди всех представителей лиги по итогам июля-августа 2018 года. Церемония награждения команды состоится 15 сентября перед началом домашнего матча «Рубин» — «Енисей».
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Отметим, команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах РПЛ, получит премию «Лига FairPlay» сезона 2018/2019.
Ранее нападающий «Рубина» и сборной России по футболу Дмитрий Полоз поделился своими ожиданиями от матчей со Швецией и Турцией в Лиге наций.