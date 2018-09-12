Российские гимнастки продолжили тренировки сразу после победы на ЧМ

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Российские гимнастки сестры Дина и Арина Аверины готовятся к продолжению соревнований на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии, сообщает ТАСС.

Девушки уже успели принести своей стране медали на чемпионате. Дина Аверина завоевала два золота, в активе ее сестры Арины — бронзовая медаль.

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«У нас настроение боевое, начали готовиться к следующим выступлениям. Практически сразу после награждения мы продолжили тренировки, повторили элементы, которые еще предстоит сделать», — рассказали девушки.

Сестры также отметили большую поддержку со стороны трибун.

«Нас очень хорошо поддерживают болельщики, их присутствие на трибунах — большая помощь. Когда к концу упражнения остается очень мало сил, они помогают открыться второму дыханию. Чем громче они болеют, тем лучше нам — хочется идеально выполнить все элементы. Очень приятно было сегодня стоять на пьедестале, когда болельщики вместе с нами пели гимн, прямо мурашки бежали по телу», — добавили спортсменки.

Также девушки рассказали о своем постоянном соперничестве в детстве.

«Мы повзрослели и поняли, что должны всегда поддерживать друг друга. Мы очень разные и в характере, и во внешности. Находимся всегда вместе, но нам совсем не кажется, что мы похожи друг на друга — два разных человека. Даже программы выбираем разные», — подчеркнули сестры.

«Я очень рада, что Дина сумела сегодня поднять российский флаг», — сказала Арина Аверина. «А я рада, что Ариша смогла после длительного перерыва выйти на ковер и выступить на чемпионате мира», — добавила Дина.

Также гимнастки обратили внимание на некоторые сложности во время соревнований.

«На чемпионат мира постелили новые ковры, нам они кажутся очень скользкими, на них сложно выступать. Боишься оттолкнуться и на прыжок, и на поворот, скользко и очень мягко, но повезло, что до начала соревнований у нас прошли три тренировки, успели освоиться», — заключили гимнастки.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике отметила отличную организацию турнира, а также оценила выступление своих подопечных.