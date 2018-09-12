Форвард сборной России рассказал о влиянии фанатов на игру команды

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Нападающий сборной России Дмитрий Полоз поблагодарил болельщиков за поддержку, передает газета «Известия».

В 1-м туре Лиги наций подопечные Станислава Черчесова со счетом 2:1 победили команду Турции, а в товарищеском поединке разгромили чехов со счетом 5:1.

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«Команда заставила поверить в нее. Болельщики оказывают нам сумасшедшую поддержку, постоянно гонят нас вперед. В таких обстоятельствах мы просто не можем играть плохо», — заявил Полоз.

Ранее сообщалось, что капитан сборной России прокомментировал победу над Чехией.