Болельщики поставили в неудобное положение тренера сборной Испании

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался, что был смущен поведением болельщиков во время матча 2-го тура Лиги наций против Хорватии, передает «Советский спорт».

Испанцы победили со счетом 6:0, а во время игры фанаты команды начали скандировать имя Энрике.

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«Когда болельщики начали скандировать мое имя, я сильно смутился. Конечно, не ожидал подобной реакции, и я очень это ценю, но предпочел бы, чтобы болельщики поощряли таким образом игроков, которые и выполняют всю самую сложную работу», — сказал Энрике в интервью EFE.

Ранее сообщалось, что Энрике считает Лионеля Месси лучшим игроком в мире.