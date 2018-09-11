Александр Емельяненко не исключил выпуск трека «Хабиб vs Тимати»

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал конфликт чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и музыканта Тимати, передает «СЭ».

Инцидент возник из-за поддержки Нурмагомедова идеи запретить концерт Егора Крида в Махачкале, из-за чего Тимати вступил в конфликт с бойцом в социальных сетях.

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«Думаю, что выйдет новый трек. «Хабиб vs Тимати». Уже был случай, когда Тимати после большого скандала записал совместную песню со своим оппонентом – с Филиппом Киркоровым. Так что ждем новостей. Полагаю, что наши исполнители уже скоро порадуют своих слушателей еще одной композицией», — сказал Емельяненко-младший.

Ранее сообщалось, что Конора Макгрегора призвали выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым под музыку Егора Крида.