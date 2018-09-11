Бубнов призвал не впадать в эйфорию после победы России над Чехией

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Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о победе сборной России над командой Чехии в товарищеском матче, передает Sportbox.

Российская команда разгромила чехов в товарищеском игре со счетом 5:1.

«Впечатления по матчу положительные, но давайте не впадать в эйфорию. Чехия сыграла откровенно слабо, очевидно, что там проходит смена поколений, перестройка.

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Поэтому давайте дождемся официальных матчей со шведами, которые также вышли летом в четвертьфинал. Показательной станет и контрольная встреча с Германией в Лейпциге. Тогда и подведем итоги года, полноценно проанализируем, как сборная России изменилась после чемпионата мира», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Москву после матча с Чехией.