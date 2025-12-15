На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции сбили беспилотник

Турция сбила беспилотник над Черным морем
true
true
true
close
1st Lt. Savanah Bray/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция обнаружила и сбила беспилотный летательный аппарат над Черным морем. Об этом сообщило Министерство обороны республики на своей странице в соцсети X.

В ведомстве отметили, что военные обнаружили «воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству» Турции, над Черным морем. Они взяли ее под наблюдение при помощи истребителя F-16, который выделило НАТО.

Позднее объект идентифицировали как беспилотник, который вышел из-под контроля.

«Чтобы избежать каких-либо негативных последствий, он был сбит в безопасном районе за пределами жилых районов», — заявили в ведомстве.

3 декабря сообщалось, что вооруженные силы Румынии уничтожили украинский морской дрон Sea Baby в Черном море.

2 декабря в акватории Черного моря был атакован танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию. Инцидент произошел у берегов Турции. Известно, что подвергшееся удару беспилотников судно перевозило подсолнечное масло.

Ранее в Турции назвали неприемлемыми атаки на суда в Черном море.

