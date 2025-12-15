Эксперимент упрощенной сдачи ОГЭ распространят на другие регионы РФ

Эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ для выпускников девятых классов, поступающих в учреждения среднего профессионального образования, распространят еще на девять регионов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ в Telegram.

«Правительство решило продлить эксперимент <...>. К нему будут подключены еще девять регионов», — говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, в эксперимент планируется включить Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатский край, Смоленскую и Мурманскую области.

Проект упрощенной сдачи ОГЭ при поступления в колледжи подразумевает сдачу только русского языка и математики. На сегодняшний день он реализуется в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В октябре Кравцов рассказал, что принять участие в эксперименте хотят Тюменская и Ростовская области, а также Татарстан.

Эксперимент продлен до 2029 года.

Ранее Рособрнадзор уточнил сроки начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году.