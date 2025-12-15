На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперимент упрощенной сдачи ОГЭ распространят на другие регионы РФ

Эксперимент упрощенной сдачи ОГЭ распространят на девять регионов РФ
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ для выпускников девятых классов, поступающих в учреждения среднего профессионального образования, распространят еще на девять регионов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ в Telegram.

«Правительство решило продлить эксперимент <...>. К нему будут подключены еще девять регионов», — говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, в эксперимент планируется включить Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатский край, Смоленскую и Мурманскую области.

Проект упрощенной сдачи ОГЭ при поступления в колледжи подразумевает сдачу только русского языка и математики. На сегодняшний день он реализуется в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В октябре Кравцов рассказал, что принять участие в эксперименте хотят Тюменская и Ростовская области, а также Татарстан.

Эксперимент продлен до 2029 года.

Ранее Рособрнадзор уточнил сроки начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами