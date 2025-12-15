На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ИИ обучили «угадывать» причину редких болезней по ДНК

NatCom: ИИ научился определять генетические причины редких болезней
true
true
true
close
romakhan3595/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинской школы Икана на горе Синай разработали инструмент искусственного интеллекта, который способен не только находить опасные генетические мутации, но и предсказывать, какие именно заболевания они могут вызывать. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Метод получил название V2P (variant-to-phenotype — «от варианта к фенотипу»). В отличие от существующих алгоритмов, которые оценивают лишь потенциальную «вредность» мутации, V2P прогнозирует ее клинические последствия — то есть связывает конкретный вариант ДНК с вероятными заболеваниями или нарушениями.

Инструмент обучен на обширных базах данных, включающих как патогенные, так и безвредные генетические варианты, а также информацию о связанных с ними болезнях. Это позволяет системе выделять те изменения ДНК, которые с наибольшей вероятностью объясняют состояние пациента, вместо анализа тысяч малозначимых вариантов.

При тестировании на обезличенных данных реальных пациентов V2P часто помещал истинную мутацию, вызывающую заболевание, в первую десятку наиболее вероятных кандидатов. Это указывает на высокий потенциал метода для ускорения и повышения точности генетической диагностики, особенно при редких и сложных заболеваниях.

Авторы отмечают, что возможности V2P выходят за рамки диагностики. Инструмент может помочь исследователям выявлять ключевые гены и биологические пути, лежащие в основе конкретных болезней, а также способствовать разработке таргетных лекарств, ориентированных на генетические механизмы патологии.

Ранее ученые обнаружили в клетках «ключ» к долголетию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами