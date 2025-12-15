Глава РПЛ заявил, что ужесточение лимита на легионеров не решит проблемы

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в шоу «Это футбол, брат!» заявил, что лимит на легионеров не стоит рассматривать как универсальное решение для системных вопросов.

«Я вижу логику, если бы нам сказали: «Ребят, давайте немножко поскромнее, переставим акценты, больше на академии, вернетесь — будем обсуждать». Было бы, как мне кажется, логичнее. Лимит — это живая тема. Самое-то главное, что лимит — это не какая-то панацея», — заявил Алаев.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более 10 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 5 легионеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.

Ранее экс-тренер петербургского «Зенита» Петржела заявил, что молодым российским легионерам не дают играть.