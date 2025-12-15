Подразделения российской группировки войск «Запад» надежно контролируют все районы освобожденного Купянска. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки Леонид Шаров, передает Минобороны РФ.

Также он заявил, что попытки штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) просочиться с юго-запада через городское кладбище на окраины Юбилейного района пресекаются. По словам Шарова, вечером в подельник, 15 декабря, на окраинах этого района были заблокированы три малочисленные группы противника от двух до шести военнослужащих. Осуществляется их ликвидация, отметил глава пресс-службы.

Кроме того, он рассказал, что ВСУ во время атак ежедневно несут значительные потери в живой силе.

15 декабря сообщалось, что Вооруженные силы Украины готовят масштабное контрнаступление на Купянск силами заключенных и бразильских наемников.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российские войска контролируют как правобережную, так и левобережную часть Купянска. По его словам, город находится под контролем Вооруженных сил РФ уже неделю.

Ранее российские бойцы предотвратили проникновение диверсантов ВСУ в Купянск.