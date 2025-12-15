На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полина Диброва захотела детей от Товстика

Модель Полина Диброва призналась, что хочет родить дочь
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Модель Полина Диброва призналась, что хочет родить детей от бизнесмена Романа Товстика. Ее слова передает Voice.

«Конечно, в планах есть дети. Я хочу родить девочку», — поделилась знаменитость.

15 декабря Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком. Вместе с партнером она пришла на новогоднюю вечеринку женского клуба модели. Мероприятие проходило в закрытом формате. Событие также посетили певица Настя Крайнова, телеведущий Владимир Маркони, блогеры Любятинка и Василий Смольный.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам бизнесвумен, они расстались как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего.

Ранее Елена Товстик назвала ужасом слухи о романе с тренером по триатлону.

