В российском селе мужчина не выжил в пожаре, начавшемся из-за подгоревшей еды на плите

В Ростовской области мужчина не выжил в пожаре, начавшемся из-за подгоревшей еды

В Ростовской области в пожаре, начавшемся в частном доме, не выжил мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в поселке Красный Сад. Соседи вызвали сотрудников экстренных служб после того, как ощутили сильный запах дыма. К моменту прибытия на место пожарных огнем была охвачена пристройка частного дома, где находилась кухня.

В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили 61-летнего мужчину, он не выжил. По предварительным данным дознания МЧС, причиной пожара стала еда, подгоревшая на плите.

До этого два человека чуть не сгорели из-за электросамоката, вспыхнувшего в российской квартире. Огонь охватил комнату площадью 15 квадратных метров. Из горящей квартиры спасли 49-летнего мужчину и 38-летнюю женщину, их передали врачам с ожогами и отравлением продуктами горения.

Ранее в Москве электросамокат вспыхнул в квартире с людьми.