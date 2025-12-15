На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прием популярных лекарств связали с мышечной болью

JCI: препараты для снижения уровня холестерина могут вызвать боли в мышцах
megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что статины могут стать причиной боли в мышцах из-за «утечки» кальция в клетках. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI).

Статины широко применяются для снижения уровня холестерина, однако некоторые пациенты прекращают их прием из-за мышечной боли, слабости и хронической усталости. Несмотря на десятилетия использования этих препаратов, причины таких побочных эффектов оставались неясными.

В новой работе исследователи показали, что по крайней мере у части пациентов проблема может возникать из-за «побочного» связывания статинов с рианодиновым рецептором. Этот ключевой белок мышечных клеток регулирует движение ионов кальция.

Используя криоэлектронную микроскопию, ученые детально проследили, как препарат симвастатин взаимодействует с этим рецептором и фактически приоткрывает кальциевый канал. Результаты показали, что кальций начинает неконтролируемо проникать внутрь клеток. Такая утечка может напрямую ослаблять мышцы или запускать ферменты, разрушающие мышечную ткань, что и приводит к боли и слабости.

По словам авторов, этот механизм вряд ли объясняет все случаи статиновой миопатии, но даже если он характерен для небольшой доли пациентов, речь идет о миллионах людей.

Эксперименты на мышах показали, что утечку кальция, вызванную статинами, можно устранить с помощью экспериментального препарата, ранее разработанного для других заболеваний, связанных с нарушением кальциевого обмена. Сейчас такие препараты проходят испытания у людей с редкими мышечными патологиями.

Ранее у лекарств от изжоги нашли опасный для женщин эффект.

Теперь вы знаете
