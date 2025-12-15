Фигурант дела о теракте в «Крокусе» дал первые показания в суде

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» признал вину в суде

Один из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус сити холле» Шамсидин Фаридуни дал первые показания в суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам участника процесса, Фаридуни давал показания «на русском языке, без листочка». В ходе судебного заседания он заявил, что признает себя виновным, но также из показаний усматривается, что он якобы не осознавал, что делал.

Собеседник агентства добавил, что допрос продолжится на следующем заседании.

В начале августа Второй западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело о теракте в «Крокусе» по существу, процесс проходит в закрытом режиме.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта прошлого года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала и устроили поджог. По информации Следственного комитета, пострадали 609 человек, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести.

На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются в терроризме, остальные — в содействии террористической деятельности.

Ранее «Крокус» подал жалобу на решение суда о компенсации пострадавшим.