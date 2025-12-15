Россиянка пыталась вернуть возлюбленного с помощью приворота и осталась без денег

Жительница Чувашии поверила «ясновидящей», попыталась вернуть возлюбленного и лишилась 325 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по республике Чувашия.

32-летняя потерпевшая нашла объявление об услугах ясновидящей в сети и решила попытаться вернуть бросившего ее возлюбленного. Общение продолжилось в мессенджере. За первый «обряд» женщина перевела шесть тысяч рублей.

После получения фотографий клиентки и ее бывшего партнера мошенница заявила, что на отношениях стоит «крест» и для решения проблемы необходимо провести еще несколько платных ритуалов. Когда девушка пыталась отказаться, гадалка начала угрожать ей. За три месяца общения с аферисткой потерпевшая переводила деньги за десятки различных услуг: «откуп», «закрытие порталов», «очищения», «отворот от другой девушки», «денежный канал» и «диагностику».

В общей сложности она совершила около сорока переводов на общую сумму 325 тысяч рублей, занимая средства у знакомых и в микрофинансовых организациях. Когда надежды на возврат мужчины не оправдались, а денег больше не осталось, женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

