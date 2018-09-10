Канадский тренер подтвердил, что Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей

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Канадский тренер Даг Хау, друг Брайана Орсера, рассказал о конфликте тренера Этери Тутберидзе и фигуристки Евгении Медведевой после Олимпиады в Пхенчхане в 2018, передает «Советский спорт».

На вопрос, правда ли, что Тутберидзе заявила спортсменке, что после Олимпиады она уже ничего не добьется, и отправила ее рожать детей, Хау ответил положительно.

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«Да, тренер ей сказала, что она уже больше ничего не добьется. Мне Орсер об этом рассказал», — приводит слова специалиста TheSkatingLesson.

Также Хау оценил выступление фигуристки на контрольных прокатах в России.

«Брайан сказал, что она забыла программу. Мне показалось, что в середине программы, когда она прыгала каскад тройной сальхов — тройной тулуп, она выглядела странно, так что думаю, что она действительно забыла свою программу», — заключил Хау.

Ранее фигуристка Столбова назвала имя нового партнера.