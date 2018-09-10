Канадский тренер подтвердил, что Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей
Канадский тренер Даг Хау, друг Брайана Орсера, рассказал о конфликте тренера Этери Тутберидзе и фигуристки Евгении Медведевой после Олимпиады в Пхенчхане в 2018, передает «Советский спорт».
На вопрос, правда ли, что Тутберидзе заявила спортсменке, что после Олимпиады она уже ничего не добьется, и отправила ее рожать детей, Хау ответил положительно.
«Да, тренер ей сказала, что она уже больше ничего не добьется. Мне Орсер об этом рассказал», — приводит слова специалиста TheSkatingLesson.
Также Хау оценил выступление фигуристки на контрольных прокатах в России.
«Брайан сказал, что она забыла программу. Мне показалось, что в середине программы, когда она прыгала каскад тройной сальхов — тройной тулуп, она выглядела странно, так что думаю, что она действительно забыла свою программу», — заключил Хау.