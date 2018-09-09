Тренер Серены Уильямс признался, что подсказывал спортсменке

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Тренер-консультант Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал, что действительно подсказывал спортсменке во время матча финала турнира US Open, передает «Спорт-Экспресс».

«Если честно, я подсказывал ей. Но я не уверен, видела ли она», — заявил тренер в телеинтервью сразу после финала.

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За эту подсказку Уильямс была оштрафована одним очком, но не согласилась с решением судьи, в последствии оскорбив его.

Матч американская теннисистка проиграла представительнице Японии Наоми Осаке в двух сетах.

Ранее Серена Уильямс оскорбила судью во время финального матча US Open.