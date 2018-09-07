Министр спорта России: половина федераций выступили за восстановление СБР

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Министр спорта Павел Колобков прокомментировал информацию о том, что Международный союз биатлонитстов (IBU) не восстановил в правах Союз биатлонистов России, передает пресс-служба Минспорта.

«К этому Конгрессу IBU было приковано повышенное внимание. И не только из-за выборов нового главы международной организации, но и включенного в повестку вопроса о восстановление полноправного статуса СБР.

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Насколько мне известно, голоса разделились почти поровну, то есть около половины принимающих решение выступили за восстановление СБР. Вероятно, на мнение остальных повлияли новые и, традиционно ничем не обоснованные, обвинения в адрес российских биатлонистов в применении допинга.

Несмотря на то, что Россия осталась в статусе временного члена IBU, россияне продолжат выступать на международных стартах под национальным флагом и с сохранением квоты. В мае этого года Союз биатлонистов России возглавил Владимир Драчев. Он существенно обновил команду федерации, налаживает контакты с зарубежными коллегами, которых в свою очередь интересуют планы СБР по развитию биатлона в России.

Ведь в становлении биатлона, как вида спорта, спортсмены и тренеры нашей страны сыграли значительную роль, и спортивное сообщество это знает и ценит», — заявил Колобков.

В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами. Россия могла продолжать заявлять спортсменов на старты, однако лишалась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных соревнований.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал решение IBU не восстанавливать в правах СБР.