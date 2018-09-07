Форвард «Питтсбурга» Малкин заявил о желании забрать Кубок Стэнли

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился, что в нынешнем сезоне планирует забрать Кубок Стэнли у «Вашингтон Кэпиталз», передает Sport24.

Команда из столицы впервые в своей истории завоевала главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). До этого два сезона подряд Кубок оказывался у клуба из Питтсбурга.

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«Он нам нужен обратно. Кто победил? «Вашингтон». Команда, которую в Питтсбурге ненавидят больше всего. Конечно, мы хотим забрать его обратно.

Мы видим, что они говорят, что они хотят выиграть два раза подряд. Мы понимаем, что они постараются это сделать. Они тоже хотят войти в историю. Они не хотят быть одноразовым чемпионом. Но мы понимаем, что являемся командой, способной их остановить», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что НХЛ запретит пить из Кубка Стэнли вверх ногами.