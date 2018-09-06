Боксер Лебедев готов драться с Усиком на Украине

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Российский боксер Денис Лебедев заявил, что готов провести бой против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика в любом месте, включая Украину.

«Я готов поехать в любое место. Украина в том числе. Другое дело, тут и команде нужно постараться максимально поработать над безопасностью, а так — это не вопрос и не проблема», — цитирует Лебедева «РИА Новости».

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Боксер верит, что сторонам удастся договориться о проведении поединка.

«Сейчас нужно пройти турка, а дальше мы идем к бою с Александром Усиком. Все будет зависеть от техники переговоров. Нам нужно друг друга заинтересовать. Но в резолюции Всемирной боксерской ассоциации (WBA) это было сказано с самого начала: или давайте защищайте пояс, или отказывайтесь», — добавил Лебедев.

После победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), Усик стал обладателем поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее сообщалось, что WBA требует проведения боя между Лебедевым и Усиком.