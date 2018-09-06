Боксер Лебедев готов драться с Усиком на Украине
Российский боксер Денис Лебедев заявил, что готов провести бой против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика в любом месте, включая Украину.
«Я готов поехать в любое место. Украина в том числе. Другое дело, тут и команде нужно постараться максимально поработать над безопасностью, а так — это не вопрос и не проблема», — цитирует Лебедева «РИА Новости».
Боксер верит, что сторонам удастся договориться о проведении поединка.
«Сейчас нужно пройти турка, а дальше мы идем к бою с Александром Усиком. Все будет зависеть от техники переговоров. Нам нужно друг друга заинтересовать. Но в резолюции Всемирной боксерской ассоциации (WBA) это было сказано с самого начала: или давайте защищайте пояс, или отказывайтесь», — добавил Лебедев.
После победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), Усик стал обладателем поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Ранее сообщалось, что WBA требует проведения боя между Лебедевым и Усиком.