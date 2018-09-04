Фигуристка Туктамышева считает, что Загитова не заслужила золото Олимпиады

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, за кого болела на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«За Женю Медведеву. Считаю, что она больше, чем кто-либо другой, заслуживала этой золотой медали», — цитирует Туктамышеву «РИА Новости».

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На Олимпийских играх золотую медаль в женском одиночном катании завоевала Алина Загитова, а Медведевой досталась серебряная награда.

Ранее олимпийский чемпион в фигурном катании и тренер Максим Траньков поделился ожиданиями от нового сезона.