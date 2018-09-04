Стала известна дата матча между ЦСКА и «Спартаком»

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Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей 7-17 туров, сообщает ТАСС.

Как передает пресс-служба РПЛ, встреча восьмого тура чемпионата России между московскими клубами ЦСКА и «Спартак» пройдет 23 сентября в 19.00 на домашнем стадионе армейцев.

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На той же неделе ЦСКА и «Спартак» стартуют в еврокубках. Красно-синие на выезде встретятся с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов, а красно-белые 20 сентября также в гостях сыграют с австрийским «Рапидом» в Лиге Европы.

Также 23 сентября в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и московский «Локомотив», которым также предстоит сыграться в еврокубках. «Зенит» в первом туре группового этапа Лиги Европы 20 сентября проведет матч с датским «Копенгагеном», а «Локомотив» 18 сентября примет участие в игре с турецким «Галатасараем» в Лиге чемпионов.

Полное расписание матче РПЛ с седьмого по 17-й туры можно найти на официальном сайте РПЛ.

Ранее экс-наставник ЦСКА назвал фаворитов чемпионата России.