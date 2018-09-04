Стал известен диагноз травмированного игрока ЦСКА

У полузащитника московского ЦСКА Кристияна Бистровича диагностировано повреждение связок голеностопа, сообщает «Советский спорт».

Хорват получил травму в матче 6-го тура чемпионата России против «Урала» и не смог доиграть встречу. О сроках возвращения футболиста не сообщается.

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«После дополнительного медобследования, которое пройдет в ближайшие дни, медицинский штаб нашей команды примет решение относительно тактики лечения футболиста», — говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.

В текущем сезоне чемпионата России Бистрович забил два мяча и сделал две результативные передачи в шести встречах.

Ранее сообщалось, что травмированный исландец ЦСКА на русском рассказал о своем здоровье.