Объявлены стартовые составы ЦСКА и «Урала»
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и екатеринбургского «Урала» на матч шестого тура Российской премьер-лиги, сообщает «Советский спорт».
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Ефремов, Ахметов, Бистрович, Влашич, Чалов, Эрнандес.
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«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Жигулёв, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Панюков.
В прошлом туре столичный клуб на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1), а клуб из Екатеринбурга дома был сильнее грозненского «Ахмата» (2:1).
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее гол Корниленко принес «Крыльям Советов» минимальную победу над «Анжи».