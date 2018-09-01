Восемь из десяти последних матчей в РПЛ «Рубин» сыграл вничью

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В восьми из десяти последних матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) казанский «Рубин» сыграл вничью, сообщает Sport24.

В последних трех играх на табло в матче с казанской командой горел одинаковый счет — 1:1. Такой результат был зафиксирован во встречах с «Ахматом» в четвертом туре, с ЦСКА — в пятом, и с «Ростовом» — в шестом. Причем только одну из этих трех игр «Рубин» сыграл дома. Казанская команда принимала армейцев.

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Следующий матч «Рубин» проведет на своем поле против «Енисея».

Ранее «Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России.