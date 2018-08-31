В «Монако» рассказали о состоянии травмированного Головина

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, сообщает «СЭ».

«Головин пока лечится. В ближайшие дни должен приступить к беговым упражнениям», — рассказал вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев.

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22-летний Головин перешел в «Монако» этим летом из ЦСКА за €30 млн, однако пока не провел ни одного матча за новый клуб из-за полученного повреждения.

Ранее сообщалось, что Головин вернется в строй в течение десяти дней.