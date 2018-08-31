Стал известен календарь матчей ЦСКА в Лиге чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал календарь игр московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
За выход в 1/8 финала турнира армейцы поспорят с мадридским «Реалом», «Ромой» и «Викторией Пльзень», с которыми сразятся в рамках группы G. Еврокубковый турнир подопечные Виктора Гончаренко начнут 19 сентября игрой с чешской командой на выезде, а завершат групповую стадию матчем с «Реалом» в Испании.
Полностью календарь красно-синих выглядит следующим образом:
1-й тур: «Виктория» (Пльзень) — ЦСКА (19 сентября);
2-й тур: ЦСКА — «Реал» (2 октября);
3-й тур: «Рома» — ЦСКА (23 октября);
4-й тур: ЦСКА — «Рома» (7 ноября);
5-й тур: ЦСКА — «Виктория» (Пльзень) (27 ноября);
6-й тур: «Реал» — ЦСКА (12 декабря).
Ранее сообщалось, что стали известны соперники ЦСКА и «Локомотива» по групповому этапу ЛЧ.