Стал известен календарь матчей ЦСКА в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал календарь игр московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

За выход в 1/8 финала турнира армейцы поспорят с мадридским «Реалом», «Ромой» и «Викторией Пльзень», с которыми сразятся в рамках группы G. Еврокубковый турнир подопечные Виктора Гончаренко начнут 19 сентября игрой с чешской командой на выезде, а завершат групповую стадию матчем с «Реалом» в Испании.

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Полностью календарь красно-синих выглядит следующим образом:

1-й тур: «Виктория» (Пльзень) — ЦСКА (19 сентября);

2-й тур: ЦСКА — «Реал» (2 октября);

3-й тур: «Рома» — ЦСКА (23 октября);

4-й тур: ЦСКА — «Рома» (7 ноября);

5-й тур: ЦСКА — «Виктория» (Пльзень) (27 ноября);

6-й тур: «Реал» — ЦСКА (12 декабря).

Ранее сообщалось, что стали известны соперники ЦСКА и «Локомотива» по групповому этапу ЛЧ.