Трампу показали красную карточку в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино провели встречу в Белом доме, сообщает «Советский спорт».
Глава организации подарил американскому лидеру игровую майку с 26 номером, отметив, что теперь Трамп стал «частью команды ФИФА». Также итальянец в шутку показал главе государства красную карточку.
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Инфантино отметил, что надеется на успешное проведение чемпионата мира в 2026 году, который совместно примут США, Канада и Мексика.
Фотографии с мероприятия опубликованы в твиттере журналиста Роба Харриса.
Ранее сообщалось, что рестлер WWE прояснил ситуацию с угрозами убить Трампа.
Gianni Infantino: "You are part of the FIFA team now"— Rob Harris (@RobHarris) 28 августа 2018 г.
Donald Trump: "That's good" pic.twitter.com/y0Q5Rc56On