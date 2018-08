Трампу показали красную карточку в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино провели встречу в Белом доме, сообщает «Советский спорт».

Глава организации подарил американскому лидеру игровую майку с 26 номером, отметив, что теперь Трамп стал «частью команды ФИФА». Также итальянец в шутку показал главе государства красную карточку.

Инфантино отметил, что надеется на успешное проведение чемпионата мира в 2026 году, который совместно примут США, Канада и Мексика.

Фотографии с мероприятия опубликованы в твиттере журналиста Роба Харриса.

Gianni Infantino: "You are part of the FIFA team now"

Donald Trump: "That's good" pic.twitter.com/y0Q5Rc56On