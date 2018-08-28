Канадский тренер рассказал об однобоком представлении русских в США
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли рассказал об однобоком представлении русских в США, передает Sport24.
«Согласен ли я, что в России живут закрытые люди? Совершенно нет. С того момента, как я здесь, встречаю только открытых и любезных людей. В Америке совсем неверное представление о русских, можно сказать, однобокое», — поделился специалист.
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Хартли возглавил «Авангард», который выступает в Континентальной хоккейной лиге, в конце мая.
Ранее сообщалось, что КХЛ введет новую систему начисления очков.