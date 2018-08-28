Защитник «Реала» пожаловался на отсутствие Роналду
Защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал об игре команды после ухода нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», передает «Советский спорт».
«Конечно, нам не хватает Криштиану. Он лучший игрок в мире. Но Гарет Бэйл и Карим Бензема тоже хорошие футболисты», — приводит слова Марсело Football Espana.
После ухода португальского футболиста посещаемость матчей мадридского клуба снизилась. Игру первого тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Хетафе» посетило всего 48 446 зрителей. Это худший показатель клуба за 10 лет.
Роналду ушел в это летнее трансферное окно в «Ювентус» за €112 млн. За мадридскую команду он играл в 2009 года.
Ранее сообщалось, что украинский вратарь «Реала» перейдет в «Леганес» на правах аренды.