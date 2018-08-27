Путин выразил соболезнования в связи со смертью Парамонова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью прославленного ветерана московского «Спартака» Алексея Парамонова, передает Sport24.

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями, текст которой зачитали на церемонии прощания с футболистом.

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«Алексей Александрович был и навсегда останется настоящей легендой отечественного спорта, кумиром многих поколений любителей футбола, болельщиков клуба «Спартак». За его успехами и достижениями стояли упорный труд, огромная работоспособность, сила воли. Требовательным отношением к себе, преданностью избранному делу, настроем на победу он неизменно заряжал товарищей по команде. Как тренер воспитывал эти качества в учениках, талантливой молодежи. Добрую память об Алексее Парамонове сохранят родные и близкие, все, кто знал и ценил этого яркого человека», — говорится в телеграмме.

Парамонов скончался на 94-м году жизни 24 августа. Олимпийский чемпион будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Ранее сообщалось, что Виталий Мутко выразил соболезнования в связи с кончиной Парамонова.