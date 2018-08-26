В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ

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Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) может пополнить хоккейный клуб из Объединенных Арабских Эмиратов, пишет ТАСС.

«Сейчас у нас возобновился интерес из ОАЭ, там хотят создать богатую хоккейную команду. Конечно, речь о КХЛ идет, не в ВХЛ же им играть. Недавно они сказали нам, что у них есть деньги и есть желание. Все же знают, что если в ОАЭ что-то задумали, то денежный фактор не является проблемой», — заявил первый президент лиги и член совета директоров КХЛ Александр Медведев.

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По окончании сезона-2017/18 совет директоров Континентальной хоккейной лиги принял решение исключить из лиги клуб «Югра» из Ханты-Мансийска и тольяттинскую «Ладу».

Кроме того, Медведев признался, клубы из каких еще стран хотел бы видеть в рядах КХЛ.

«Хотелось бы, конечно, иметь шведский, немецкий, швейцарский клуб в лиге», - добавил функционер.

Ранее стало известно, что в КХЛ готовы отметить статус легионеров у белорусских спортсменов.