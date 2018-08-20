«Динамо» разгромило «Уфу» в матче четвертого тура РПЛ
Московское «Динамо» разгромило «Уфу» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились нападающий Кирилл Панченко, форвард Евгений Луценко и хавбек Жоаозиньо.
В следующем туре чемпионата России бело-голубые сыграют с московским «Спартаком», а «Уфа» на следующий день примет санкт-петербургский «Зенит».
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Ранее «Динамо» и «Уфа» объявили стартовые составы.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
«Динамо» (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 3:0
Голы: 1:0 — Панченко, 63; 2:0 — Луценко, 84; 3:0 — Жоаозиньо, 90+4.