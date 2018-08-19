Тренер Александра Емельяненко назвал причину ничьей с Джонсоном

Тренер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Мурад Бичуев прокомментировал бой своего подопечного с американцем Тони Джонсоном, передает ТАСС.

Бой Емельяненко — Джонсон завершился ничьей решением большинства судей (29:29). Встреча проходила в рамках 50-го турнира организации WFCA в московском ГЦКЗ «Россия».

Реклама

«Александр наносил сильные удары. Но он слишком выложился в первом раунде, это помешало ему быть таким же активным в дальнейшем. Мы знали, что Джонсон — сильный соперник, и не делали проходной бой», — сказал наставник.

По ходу поединка 37-летний россиянин получил сильные ушибы и рассечения. После боя он был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что Емельяненко показал разбитое лицо после боя с Джонсоном‍.