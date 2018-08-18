Состояние ветерана «Спартака» Парамонова оценивается как крайне тяжелое

Прославленный ветеран «Спартака» Алексей Парамонов находится в реанимации одной из столичных клиник, сообщает «Спорт-Экспресс».

Врачи оценивают состояние 93-летнего олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 как крайне тяжелое и не дают никаких прогнозов по поводу его выздоровления.

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Здоровье Парамонова ухудшилось на днях, у него отказали ноги, он стал плохо видеть и тяжело дышать. Несмотря на это он был выписан из больницы в четверг, а в ночь с пятницы на субботу ему стало хуже.

В футболке «Спартака» Парамонов провел 264 матча и забил 63 мяча. В составе красно-белых он выступал с 1947 по 1959 год.

Ранее сообщалось, что ветеран «Спартака» Парамонов доставлен в реанимацию.