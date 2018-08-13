Известный агент призвал Дзюбу не переезжать в Турцию

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Известный футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в турецкий «Галатасарай», передает Sport24.

Ранее сообщалось, что первые переговоры о переходе Дзюбы в «Галатасарай» прошли успешно‍.

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«Я думаю, что такой переход не состоится. Сейчас Артем выступает в клубе, который гораздо сильнее, чем «Галатасарай». Я бы ни в коем случае не рекомендовал ему переезжать в Турцию. Дзюба, на мой взгляд, лучше остаться в «Зените», — сказал он.

29-летний Дзюба в составе национальной команды на чемпионате мира — 2018 забил три мяча и сделал две результативные передачи в пяти матчах.