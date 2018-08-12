Гаттузо уверен в правильном пути «Милана»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/708/11558708/picture-pic905-895x505-28808.jpg">

Главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо после поражения от«Реала» (1:3) выразил уверенность, что его команда находится на правильном пути. Об этом пишет «Советский спорт».

«В прошлом сезоне наша самая большая проблема заключалась в том, что мы играли в привлекательный футбол, который не давал результата. Эта проблема осталась, поэтому нам нужно становиться лучше.

Реклама

Мы должны избегать пропущенных голов в конце каждого из таймов. В целом мы выступили против «Реала» хорошо, команда в хорошей форме и хорошо играет. Я рад, так как этим летом мы стали лучше», — заявил Гаттузо изданию Football Italia.

Кроме того, бывший футболист прокомментировал отрыв от туринского «Ювентуса».

«Разрыв между нами и «Ювентусом» остается очень большим, но мы молоды и на правильном пути. Если продолжим в том же духе, не думаю, что потребуется много времени, чтобы преодолеть этот разрыв», — уверен Гаттузо.

Ранее испанская «Севилья» объявила о подписании контракта с португальским нападающим итальянского «Милана» Андре Силвой.