Акинфеев получил подарок от «Енисея» за пропущенный мяч
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев получил презент от красноярского «Енисея» за то, что пропустил мяч в игре третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
«Игорь Акинфеев вошел в историю «Енисея». Именно ему был забит первый мяч клуба в Российской премьер-лиге!» — написано в официальном твиттере красноярской команды.
После матча, который был сыгран вничью (1:1) представитель «Енисея» вручил армейскому вратарю презент, состоящий из иван-чая с чабрецом, кедровых шишек и орехов в одуванчиковом сиропе.
До этого нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба получил такой же презент за первый забитый гол красноярскому клубу в матче первого тура РПЛ.
Ранее Аленичев впервые отобрал очки у ЦСКА в качестве тренера.
Игорь Акинфеев вошел в историю «Енисея». Именно ему был забит первый гол клуба в российской премьер-лиге! pic.twitter.com/5hR29B83Wr— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 11 августа 2018 г.