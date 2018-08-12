Акинфеев получил подарок от «Енисея» за пропущенный мяч

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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев получил презент от красноярского «Енисея» за то, что пропустил мяч в игре третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

«Игорь Акинфеев вошел в историю «Енисея». Именно ему был забит первый мяч клуба в Российской премьер-лиге!» — написано в официальном твиттере красноярской команды.

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После матча, который был сыгран вничью (1:1) представитель «Енисея» вручил армейскому вратарю презент, состоящий из иван-чая с чабрецом, кедровых шишек и орехов в одуванчиковом сиропе.

До этого нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба получил такой же презент за первый забитый гол красноярскому клубу в матче первого тура РПЛ.

Ранее Аленичев впервые отобрал очки у ЦСКА в качестве тренера.