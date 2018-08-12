«Тоттенхэм» стал победителем Международного кубка чемпионов
Английский «Тоттенхэм» выиграл предсезоныый турнир — Международный кубок чемпионов, сообщает ТАСС.
Победитель турнира набрал семь очков. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей он опередил дортмундскую «Боруссию» и миланский «Интер», занявших второе и третье места соответственно.
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В последнем матче турнира футболисты «Интера» со счетом 1:0 обыграли мадридский «Атлетико».
В товарищеском турнире также принимали участие английские «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль», испанский «Реал», итальянские «Милан» и «Рома», немецкая «Бавария», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен», а также португальская «Бенфика».
Ранее «Реал» одолел «Рому» в матче Международного кубка чемпионов.