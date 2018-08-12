«Тоттенхэм» стал победителем Международного кубка чемпионов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/978/10838978/2017-07-23T032536Z_1759479445_RC1FCE931390_RTRMADP_3_SOCCER-USA-FRIENDLY-pic905-895x505-55499.jpg">

Английский «Тоттенхэм» выиграл предсезоныый турнир — Международный кубок чемпионов, сообщает ТАСС.

Победитель турнира набрал семь очков. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей он опередил дортмундскую «Боруссию» и миланский «Интер», занявших второе и третье места соответственно.

Реклама

В последнем матче турнира футболисты «Интера» со счетом 1:0 обыграли мадридский «Атлетико».

В товарищеском турнире также принимали участие английские «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль», испанский «Реал», итальянские «Милан» и «Рома», немецкая «Бавария», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен», а также португальская «Бенфика».

Ранее «Реал» одолел «Рому» в матче Международного кубка чемпионов.