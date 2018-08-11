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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев провел 400 матчей в чемпионатах России, сообщает «Советский спорт».

Как передает пресс-служба армейцев, Акинфеев стал рекордсменом клуба по этому показателю.

32-летний голкипер является воспитанником ЦСКА и проводит в клубе всю профессиональную карьеру. Он выиграл в составе ЦСКА шесть чемпионатов страны, семь Суперкубков России, шесть Кубков России и один Кубок УЕФА.

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ЦСКА не смог одержать ни одной победы в трех матчах подряд, сыграв вничью с красноярским «Енисеем».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА усилился полузащитником «Эвертона».