Акинфеев провел 400 матчей в чемпионатах России
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев провел 400 матчей в чемпионатах России, сообщает «Советский спорт».
Как передает пресс-служба армейцев, Акинфеев стал рекордсменом клуба по этому показателю.
32-летний голкипер является воспитанником ЦСКА и проводит в клубе всю профессиональную карьеру. Он выиграл в составе ЦСКА шесть чемпионатов страны, семь Суперкубков России, шесть Кубков России и один Кубок УЕФА.
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ЦСКА не смог одержать ни одной победы в трех матчах подряд, сыграв вничью с красноярским «Енисеем».
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что ЦСКА усилился полузащитником «Эвертона».