Президент ВФЛА: Победа Ласицкене на чемпионате Европы была предсказуема

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал о впечатлениях от победы российской атлетки Марии Ласицкене на Чемпионате Европы, сообщает «РИА Новости».

«Мы ожидали таких результатов от наших лидеров, поэтому победа Марии, в общем-то, предсказуема. Я поздравлю Марию. Сегодня ей было непросто, но конкуренция растет и не всегда победы бывают легкими. Тем более что на чемпионате Европы все мотивированы втройне. Была высокая конкуренция, была напряженная борьба и я рад, что Мария справилась со своей задачей и победила», — заявил Шляхтин.

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Также функционер рассказал о сильных качествах Ласицкене и поделился ожиданиями от предстоящих соревнований.

«Мария — сильный боец. Ее готовность и профессионализм принесли такой результат. Это вторая наша медаль. Конечно, хотелось бы большего. Немного расстроили шестовики, но двигаемся дальше и ждем высоких результатов от наших спортсменов», — заключил Шляхтин.

Ранее сообщалось, что Ласицкене впервые в карьере завоевала золото чемпионата Европы.